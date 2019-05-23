Триває кінофорум у французьких Каннах. Цього року, вже традиційно, там працює український павільйон.

Що відбувається на фестивальному кіно-майданчику?

Український павільйон - один з десятків, які вишикувалися на знаменитій набережній Круазет. Звідси відкривається розкішний краєвид на Середземне море. Проте національним представникам, які працюють на цих майданчиках, відпочивати ніколи - тут просувають кіно.

Український майданчик у Каннах відкрився у 2008 році і помітно "подорослішав" за цей час. Збільшилися масштаби вітчизняного кіно - другий рік поспіль Україна представляє в конкурсній програмі свої повнометражні роботи.

"Приходять продюсери, дистриб'ютори, режисери. Що для мене дивно і особливо приємно - це те, що цікавляться вже конкретними проектами. Приходять китайці й кажуть: О, ваша "Мавка" ще не вийшла в прокат? Про неї вже так довго говорять. Коли вже нарешті?" Нас перестали сприймати як країну, яка може тільки надавати сервіс, нас тепер сприймають як партнерів, з якими можна створювати кіно в ко-продукції", - зазначає Марія Дідик, прес-секретар Держкіно.

Ділові домовленості, світові прем'єри, конкурсні програми - це далеко не все, що пропонує один з найбільших кінофорумів у світі. У рамках Каннського кінофестивалю діє навчальна програма для режисерів-початківців Сinefondation. Український режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук бере в ній участь зі своїм повнометражним фільмом "Памфір".

"У нас уже провели частина кастингу, у нас уже проведена більша частина вибору локацій, іде робота з тими акторами, які були відібрані в другий тур. Ми отримали перше невелике фінансування від українського культурного фонду, - завдяки ньому ми провели цей кастинг, зараз ми чекаємо відповіді від різних фондів і в планах запустити зйомки восени", - підкреслив Дмитро Сухолиткий-Собчук, режисер.

Тож, цілком можливо, наступного року Дмитро братиме участь у фестивалі як конкурсант. А вже завтра в Каннах глядач побачить ще одну стрічку, у виробництві якої брала участь Україна - це короткометражка "Анна". Режисер - Декель Бренсон з Ізраїлю, продюсери - українці.

Цей фільм змагатиметься за золоту пальмову гілку фестивалю в номінації "короткий метр".