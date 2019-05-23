Український фільм змагатиметься за "золото" Канського кінофестивалю [ Редактировать ]
Триває кінофорум у французьких Каннах. Цього року, вже традиційно, там працює український павільйон.
Що відбувається на фестивальному кіно-майданчику?
Український павільйон - один з десятків, які вишикувалися на знаменитій набережній Круазет. Звідси відкривається розкішний краєвид на Середземне море. Проте національним представникам, які працюють на цих майданчиках, відпочивати ніколи - тут просувають кіно.
Український майданчик у Каннах відкрився у 2008 році і помітно "подорослішав" за цей час. Збільшилися масштаби вітчизняного кіно - другий рік поспіль Україна представляє в конкурсній програмі свої повнометражні роботи.
"Приходять продюсери, дистриб'ютори, режисери. Що для мене дивно і особливо приємно - це те, що цікавляться вже конкретними проектами. Приходять китайці й кажуть: О, ваша "Мавка" ще не вийшла в прокат? Про неї вже так довго говорять. Коли вже нарешті?" Нас перестали сприймати як країну, яка може тільки надавати сервіс, нас тепер сприймають як партнерів, з якими можна створювати кіно в ко-продукції", - зазначає Марія Дідик, прес-секретар Держкіно.
Ділові домовленості, світові прем'єри, конкурсні програми - це далеко не все, що пропонує один з найбільших кінофорумів у світі. У рамках Каннського кінофестивалю діє навчальна програма для режисерів-початківців Сinefondation. Український режисер і сценарист Дмитро Сухолиткий-Собчук бере в ній участь зі своїм повнометражним фільмом "Памфір".
"У нас уже провели частина кастингу, у нас уже проведена більша частина вибору локацій, іде робота з тими акторами, які були відібрані в другий тур. Ми отримали перше невелике фінансування від українського культурного фонду, - завдяки ньому ми провели цей кастинг, зараз ми чекаємо відповіді від різних фондів і в планах запустити зйомки восени", - підкреслив Дмитро Сухолиткий-Собчук, режисер.
Тож, цілком можливо, наступного року Дмитро братиме участь у фестивалі як конкурсант. А вже завтра в Каннах глядач побачить ще одну стрічку, у виробництві якої брала участь Україна - це короткометражка "Анна". Режисер - Декель Бренсон з Ізраїлю, продюсери - українці.
Цей фільм змагатиметься за золоту пальмову гілку фестивалю в номінації "короткий метр".
по теме
У Каннах стартувала церемонія кінофестивалю
У Каннах стартував 72-й кінофестиваль.Урочиста церемонія традиційно зібрала на червоній доріжці найвідоміших світових кінозірок
Українська письменниця отримала літературну премію Євросоюзу
Високої нагороди удостоїлася Галина Шиян за нещодавно виданий роман "За спиною"
На Каннському фестивалі відбулась прем'єра українського фільму
Українська прем'єра на французькій Рив'єрі. Сьогодні на Каннському кінофестивалі представили повнометражну стрічку "Додому" - молодого режисера Нарімана Алієва
У Каннах почалася підготовка до кінофестивалю
На Канському кінофестивалі розгорнули офіційний постер
На французькій Рив'єрі відбулася прем'єра українського фільму
Українська прем'єра на французькій Рив'єрі. Сьогодні на Каннському кінофестивалі представили повнометражну стрічку "Додому" - молодого режисера Нарімана Алієва