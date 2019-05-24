Бывшая участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева покорила сеть новым стильным образом. Певица в своем Instagram опубликовала фото, на котором она позирует в коротком леопардовом платье.

Фото вызвало бурную реакцию у подписчиков: одним дерзкий образ понравился, другие сочли его вульгарным. "Красотка", "Как стерва", "Необычный образ, но выглядит круто", "Честно, похоже на дешевую проститутку", "Хищница", "Просто красотка", "Как всегда восхитительна", - пишут в комментариях.

Раньше сообщалось о том, что Вера Брежнева устроила жаркие танцы в нижнем белье. Также смотрите, как Вера Брежнева устроила жаркие танцы в нижнем белье.