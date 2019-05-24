У зоопарку Ліми відзначили всесвітній День черепахи [ Редактировать ]
У зоопарку Ліми відзначили всесвітній День черепахи. З цієї нагоди чотири десятки рептилій пригостили святковим частуванням квітковим салатом.
Особливо до смаку ласощі припали гордості місцевого звіринця - 150-річній галапагоській черепасі Сансону. За словами працівників закладу, така символічна акція - можливість нагадати людям про вразливість цих тварин та їхню важливу роль в екосистемі планети.
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