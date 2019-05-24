Субсидирование тарифов для населения на счет тепловой генерации, предложенное рядом экспертов, приведет к безусловному росту тарифов для всех категорий потребителей. Об этом заявил советник министра энергетики Украины, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

"Если пойти по пути возложения этих обязанностей на тепловую (генерацию, - ред.), производящую электроэнергию из угля и природного газа, то мы получим безусловный рост цен на электроэнергию. А "Энергоатом" получит сверхприбыль. И вместо налоговых служб соберет деньги, заплатит в бюджет. А потом возникнет необходимость обеспечить социализацию, помощь незащищенным слоям и т.д. Но по населению это сработает. А кто защитит бизнес после того, как цены повысятся? Станет ли лучше, конкурентнее наша экономика? Нет, не станет. Вот в этом смысл. И если уж так делать, то тогда не на тепловую генерацию. Если мы хотим делать социализацию общую, то проще, если бы таким "надавачем послуг" был оператор системы передачи", - отметил он.

По его словам, вопрос сейчас стоит не в форме собственности, ведь эксперты не предлагают субсидировать население за счет государственной тепловой генерации в лице "Центрэнерго", а исключительно в тарифной целесообразности.

"Энергоатом" - это государственная компания, но это компания с самой невысокой себестоимостью производства электроэнергии. И поэтому, а не по принципу государственности, на нее возлагается это специальное обязательство. А на компанию государственную тепловой генерации "Центрэнерго" таким порядком эти обязательства не возлагаются. Поэтому мне кажется, это не очень корректный комментарий по поводу, государственная или частная", - подчеркнул он.

Напомним, вопрос тарифов на электроэнергию для населения возник в связи с запуском нового рынка электроэнергии, запланированного на 1 июля 2019 года. Условием его старта со стороны Кабинета Министров была социальная составляющая - тарифы на электроэнергию для населения не должны вырасти.

Государственная компания "Энергоатом", крупнейший производитель электроэнергии в стране, заявила о готовности субсидировать население за счет своей прибыли. Соответствующее решение уже подготовлю НКРЭКУ и Кабмин.

Как сообщалось, от своевременного запуска рынка электроэнергии зависит, получит ли Украина макроэкономическую помощь ЕС в размере 500 млн евро в 2019 году.