Выборы в Украине должны пройти по открытым спискам - штаб Зеленского [ Редактировать ]
Выборы должны проходить по открытым спискам и это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - отметил Руслан Стефанчук.
По словам представителя, депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они хотят открытых списков.
Он также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.
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