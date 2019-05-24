Выборы должны проходить по открытым спискам и это принципиальная позиция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - отметил Руслан Стефанчук.

По словам представителя, депутаты проигнорировали предыдущие договоренности и провалили голосование, мотивируя это тем, что они хотят открытых списков.

Он также выразил надежду на то, что партии дадут гражданам возможность ознакомиться со своими списками и повлиять на выбор кандидатов на депутатский мандат настолько, насколько это позволяет действующее законодательство.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.