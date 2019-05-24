В пятницу, 24 мая, в Святошинском районе Киева прошел ливень с грозой, в результате которого часть района оказалась затопленной. В частности, на площади героев Бреста в районе станции метро "Святошин" ливень затопил проезжую часть и частично тротуары.

Машины заезжают под мост до середины колеса в воде. В этом месте сейчас единственный проход к метро, поскольку второй выход со станции закрыт на ремонт.

Также оказался затопленным торгово-развлекательный центр "Lavina". Фотографиями и видео потопа делятся пользователи соцсетей.

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