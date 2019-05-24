По состоянию на пятницу, 24 мая, на Закарпатье из-за сильных ливней остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 га сельхозугодий и пастбищ. Mukachevo.net публикует снимки с высоты птичьего полета.

Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 береговых укреплений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечают, что проезд подтопленными участками дорог восстановлен.

В Мукачево полноводная река Латорица вышла из берегов и приближается к жилым домам. А в селе Большие Комяты река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

Ранее мы писали о том, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на подтопления на Закарпатья.