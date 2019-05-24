"Затонувшее" Закарпатье показали с высоты птичьего полета (фото) [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 24 мая, на Закарпатье из-за сильных ливней остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 га сельхозугодий и пастбищ. Mukachevo.net публикует снимки с высоты птичьего полета.
Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 береговых укреплений, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечают, что проезд подтопленными участками дорог восстановлен.
В Мукачево полноводная река Латорица вышла из берегов и приближается к жилым домам. А в селе Большие Комяты река Божава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.
Ранее мы писали о том, как отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на подтопления на Закарпатья.
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