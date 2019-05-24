Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 24 апреля [ Редактировать ]
Фото: dsnews.ua
В пятницу, 24 мая, розничные цены на бензин и дизельное топливо изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
Ранее мы писали о том, что цены на газ в Украине снизят.
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