Тереза Мей залишиться прем'єром до обрання наступника [ Редактировать ]
Тереза Мей вже сьомого червня припиняє головування у Консервативній партії, що означає її відставку і з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Про це вона повідомила журналістам після зустрічі з головою комітету консерваторів.
За неофіційною інформацією, саме консерватори змусили її ухвалити рішення про відставку. Також Мей додала, що залишиться на посту Глави уряду, доки не оберуть її наступника.
Напередодні Мей відмовилася від намірів винести на голосування Парламенту оновлену угоду про Брекзит. Вона передбачала створення "додаткового плану", який стосуватиметься ірландського кордону.
"Політика може бути надскладною, але в цій країні водночас так багато прекрасного. Так багато того, чим можна пишатись. І так багато оптимізму. Вже скоро я піду з цієї посади. Для мене було дуже почесно - бути другою жінкою на посту прем'єр-міністра, і вірю, що не останньою. Я вдячна за можливість служити цій країні, яку я безмежно люблю", - говорить Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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