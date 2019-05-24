Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не намерен объединяться в новом парламенте с другими политическими силами. Глава правительства, который подал в отставку, сообщил, что на досрочные парламентские выборы возглавит собственную партию, которая не будет объединятся с другими.

Об этом Гройсман заявил в эфире одного из украинских каналов. Кроме того, премьер подтвердил, что идет в украинский парламент.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - резюмировал Гройсман.

24 мая в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке.