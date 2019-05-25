Так считает политолог Владимир Цыбулько, который попытался проанализировать заочные "дебаты" между политиками на своей странице в Фейсбук.

Цыбулько отмечает, какие именно разногласия во взглядах вызвали такое положение вещей, и что именно Ляшко будет одним из основных критиков новоизбранного президента.

"Персональная атака Олега Ляшко против Зеленского дала ощутимое обновление внимания и к нему, и к его политсиле. Это не только рост рейтинга, это новая общественная дискуссия о политическом лидерстве - отмечает эксперт. - Ляшко имеет мировоззренческую вендетту к Зеленскому. Потому Ляшко категорически против рынка земли, в то время как у Зе - это программная основа. А еще языковой закон, и здесь также "война" принципов".

Также политолог отмечает, что президент включился в такую борьбу.

"Зеленскому поле для маневра расширить не даст именно Ляшко, вспомним его смелый демарш на инаугурации! Ну, и о росте рейтинга Ляшко, такой рост происходит благодаря смелой критике Зеленского. И то, что Зе отвечает ему, как может, свидетельствует о том, что Зеленский вынужден включиться в борьбу с лидером РПЛ", - подытожил Цыбулько.

Напомним, что начиная еще с самой инаугурации между Зеленским и Ляшко начались противоречия, первым толчком которых был переход Президента на русский язык.