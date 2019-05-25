Рейтинг Ляшко растет благодаря критике Зеленского - эксперт [ Редактировать ]
Так считает политолог Владимир Цыбулько, который попытался проанализировать заочные "дебаты" между политиками на своей странице в Фейсбук.
Цыбулько отмечает, какие именно разногласия во взглядах вызвали такое положение вещей, и что именно Ляшко будет одним из основных критиков новоизбранного президента.
"Персональная атака Олега Ляшко против Зеленского дала ощутимое обновление внимания и к нему, и к его политсиле. Это не только рост рейтинга, это новая общественная дискуссия о политическом лидерстве - отмечает эксперт. - Ляшко имеет мировоззренческую вендетту к Зеленскому. Потому Ляшко категорически против рынка земли, в то время как у Зе - это программная основа. А еще языковой закон, и здесь также "война" принципов".
Также политолог отмечает, что президент включился в такую борьбу.
"Зеленскому поле для маневра расширить не даст именно Ляшко, вспомним его смелый демарш на инаугурации! Ну, и о росте рейтинга Ляшко, такой рост происходит благодаря смелой критике Зеленского. И то, что Зе отвечает ему, как может, свидетельствует о том, что Зеленский вынужден включиться в борьбу с лидером РПЛ", - подытожил Цыбулько.
Напомним, что начиная еще с самой инаугурации между Зеленским и Ляшко начались противоречия, первым толчком которых был переход Президента на русский язык.
по теме
Верховная Рада начала экстренное заседание
В среду, 22 мая, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание
Зеленский созывает Раду на экстренное заседание
Во вторник, 21 мая, юрист и консультант президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что доволен результатом общения новоизбранного президента с представителями парламентских фракций
Досрочные выборы Верховной Рады: Зеленский заявил об изменениях
Во вторник, 21 мая, во время консультаций о роспуске парламента президент Украины Владимир Зеленский предложил внести изменения в закон о выборах народных депутатов
Досрочные выборы Верховной Рады состоятся 21 или 28 июля
Ирина Геращенко сделала заявление по итогам консультаций в Администрации президента
Первое выступление Зеленского в Раде: 5 главных цитат
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с первым обращением в Верховной Раде после своей инаугурации