Потап и Настя Каменских отгуляли громкую свадьбу в одном из ресторанов под Киевом, куда были приглашены звезды шоу-бизнеса и близкие влюбленной пары. На праздник была приглашена и бывшая супруга Потапа Ирина Горовая.

Бывшая жена Потапа Ирина пришла свадьбу не одна, а вместе со своим возлюбленным Евгением Артюховым, который занимается бизнесом. Ко всему, у себя в Instagram она поделилась трогательным снимком, на котором пара целуется.

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