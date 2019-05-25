Первая ракетка Украины Элина Свитолина в рамках Каннского кинофестиваля посетила гала-вечер amFar, на котором собирали средства на борьбу со СПИДом. На мероприятии украинская теннисистка появилась в роскошном прозрачном платье и с элегантной укладкой. Фото с вечеринки ведущая украинская теннисистка выложила на своей странице в Instagram.

Раньше сообщалось о том, что Лопатецкая проиграла на старте турнира в Германии, а также Элина Свитолина может больше не сыграть за сборную Украины.