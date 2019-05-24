Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку [ Редактировать ]
Мать пленника Кремля Тамара Клых сообщила, что ее сын Станислав объявил голодовку. Причинами такого решения стали холод в камере и плохая еда, от которой мужчине постоянно тошнит. Об этом рассказала правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.
По ее словам, голодовка Станислава Клыха - это призыв, мольба, крик о помощи, адресованный новому президенту.
апомним, украинского политзаключенного приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов.
Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.
Раньше сообщалось о том, что политзаключенного Кольченко выпустили из штрафного изолятора.
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