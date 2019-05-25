Об'єднатися для доброї справи. У Чернівцях волонтери збирають гроші на придбання дороговартісного енцефалографа. Прилад потрібен дітлахам з особливими потребами. Сьогодні організували ярмарок-фестиваль.

Що продавали, скільки вторгували та чи зібрали необхідну суму - знають наші журналісти.

Цей дворик міської Ратуші сьогодні більше нагадує торговельну площу: саме тут волонтери організували перший "Барахолка-фест". Одяг, взуття, іграшки і навіть дизайнерські речі. Тут продається все.

"Звісно, це найбільш актуальні моделі, тобто це сукні, футболочки трикотажні, спіднички. До речі, маємо речі з нової колекції. З таким цінничком сума йде 100% на обладнання", - зазначила Ольга Брещенко, дизайнера.

Ціни на ярмарку - символічні. Приміром, раритетну музичну платівку можна придбати за 40 гривень.

"Много пластин, "винила" - редких, и не очень. В основном, это очень раритетные, старые, интересные. Мало кто помнит песни из "Служебного романа", - розповідає Андрій Голобородько, волонтер.

За невеличку плату тут можна випити кави. Для ласунів є букети з цукерок. Такі кошики виготовляє мама "особливої" дитини. У сина Ольги - ДЦП. Тож вона, як ніхто, знає, якою необхідною є якісна медична допомога.

"Ці батьки - у них не у всіх є можливість виходити, десь із кимось спілкуватися. Тому що такі діти - це дуже тяжко. От у мене такі солодкі, яскраві букетики, які виражають надію і віру, що життя наших діточок буде таким же яскравим", - говорить Ольга Гавричкова, учасниця "Барахолка-фесту".

Найбільший попит у відвідувачів мала побутова техніка й телефони - їх розкупили першими. Черга й по одяг.

"Я для жінки підібрав джинси. Для себе хотів обрати рюкзачок. Але він трохи бракований - не взяв".

Уже за перші години волонтерам вдалося заробити чималу суму. Щоправда, до необхідних 104 тисяч гривень - ще далеко. Саме стільки коштує медапарат.

"Це енцефалограф, портативний енцефалограф, за допомогою якого діткам можна досліджувати функції головного мозку. І його цінність - що можна зробити добовий моніторинг, нічний моніторинг", - розповідає Катерина Пономарьова, волонтерка.

Завершать свято вогняним показом і концертом.