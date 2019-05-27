В Україні назвали збитки від захоплення Росією українських кораблів [ Редактировать ]
260 мільйонів гривень. Саме стільки становлять збитки від захоплення Росією українських військових суден у Керченській протоці торік у листопаді. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.
Він також опублікував поіменний список із 15 російських військових, яких українська сторона вважає причетними до захоплення кораблів і 24 моряків.
Матіос додав, матеріали розслідування СБУ та військової прокуратури стали основою українського позову до Міжнародного трибуналу ООН, який цієї суботи зобов'язав РФ повернути судна та негайно відпустити військовополонених.
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