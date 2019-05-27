Під обстріл бойовиків потрапили житлові будинки Верхньоторецького, що на Донеччині. Про це повідомляють спостерігачі Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню.

За їхніми даними, з боку Пантелеймонівки російські військові били по місту з протитанкового гранатомета. Унаслідок ворожого обстрілу один будинок згорів від вибухів гранат, ще в одному - пошкоджено дах.

Ніхто з мирних жителів не постраждав.