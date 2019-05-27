Компания Xiaomi выпустила умную говорящую ручку Mi Bunny Reading Pen стоимостью $28, предназначенную для детей от двух лет.

Новинка имеет встроенный динамик и программное обеспечение, позволяющее не только научиться читать и общаться на двух языках (английский и китайский), но и помогает ребёнку освоить различные социальные навыки.

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Помимо этого, ручка предлагается с 22 анимированными книжками и поддерживает еще более 500 подобных книжек.

При этом она распознаёт текст книги и помогает ребенку научиться читать. Как утверждает производитель, ручка изготовлена из материалов, соответствующих стандартам Управления по санитарному надзору США.

Раньше сообщалось о том, что смартфоны Xiaomi значительно упали в цене. А также в Xiaomi сделали шокирующее заявление.