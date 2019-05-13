Смартфоны Xiaomi продолжают дешеветь. Речь идет о Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE. На этот раз устройства практически сравнялись в цене. При этом один является полноценным флагманом, но прошлогодним, а второй - "облегченный" флагман образца 2019 года, сообщает ixbt.com.

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Речь о моделях с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Теперь такую версию Mi 9 SE можно приобрести в Китае за $308, а Mi 8 в аналогичном исполнении оценен ровно в $300.

Пользователям явно непросто будет сделать свой выбор, но если камера один из важнейших критериев выбора, то предпочтения явно на стороне более свежей модели.

Раньше сообщалось о том, что iPhone подорожают на 160 долларов. А также в Xiaomi сделали шокирующее заявление.