Xiaomi выпустит новый смартфон с 48-Мп камерой [ Редактировать ]
Вице-президент Xiaomi и исполнительный директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн несколько дней назад намекнул на выпуск смартфона с 48-Мп камерой, сообщает ilenta.com.
Сперва высказывалось предположение о том, что Джейн указывал на ожидаемый флагманский смартфон Redmi K20, но данное предположение оказалось не верным.
Дело в том, что Джейн заявил, что намекал на новую версию крайне популярного смартфона Redmi Note 7, который будет выпущен под названием Redmi Note 7S.
Скорее всего, речь будет идти о китайской версии Redmi Note 7, которая оснащается двойной основной камерой с 48-Мп и 5-Мп датчиками, так как индийская модификация в качестве второго использует 2-Мп датчик.
По сути, Redmi Note 7S станет правильной копией Redmi Note 7 для рынка Индии с точной такой же камерой. Анонс новинки ожидается 20 мая.
Раньше сообщалось о том, что смартфоны Xiaomi значительно упали в цене. А также в Xiaomi сделали шокирующее заявление.
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