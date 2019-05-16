Вице-президент Xiaomi и исполнительный директор Xiaomi в Индии Ману Кумар Джейн несколько дней назад намекнул на выпуск смартфона с 48-Мп камерой, сообщает ilenta.com.

Сперва высказывалось предположение о том, что Джейн указывал на ожидаемый флагманский смартфон Redmi K20, но данное предположение оказалось не верным.

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Дело в том, что Джейн заявил, что намекал на новую версию крайне популярного смартфона Redmi Note 7, который будет выпущен под названием Redmi Note 7S.

Скорее всего, речь будет идти о китайской версии Redmi Note 7, которая оснащается двойной основной камерой с 48-Мп и 5-Мп датчиками, так как индийская модификация в качестве второго использует 2-Мп датчик.

По сути, Redmi Note 7S станет правильной копией Redmi Note 7 для рынка Индии с точной такой же камерой. Анонс новинки ожидается 20 мая.

Раньше сообщалось о том, что смартфоны Xiaomi значительно упали в цене. А также в Xiaomi сделали шокирующее заявление.