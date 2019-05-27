Ліс був похований під водою і піском понад чотири з половиною тисячі років

У Вельсі після потужного урагану "Ханна" море "відійшло" від берега та "оголило" затонулий ліс. Він був похований під водою і піском понад чотири з половиною тисячі років.

Скам'янілу деревину можна побачити між селищами Борт та Ініслас у графстві Кередіґіон. За легендами - ці землі колись були родючими та саме тут стояли селища.