У США індіанці зібрались на щорічний фестиваль [ Редактировать ]
Американські індіанці з'їхалися до Массачусетса на щорічний фестиваль. Дійство відкриває літній сезон та присвячене звичаям і традиціям корінних народів США.
Представники різних племен танцюють, співають, виконують свої обряди, обговорюють спільні проблеми та здобутки. Захід проводять уже у 29 і щоразу він збирає тисячі учасників.
"Це добре, щоб підтримувати нашу культуру. Щоби наші діти знали, хто вони і звідки родом. Аби вони могли продовжити її в наступних семи поколіннях, - щоби наші звичаї не зникли", - говорить Гаррі "Яструб", член племені Поканокет.
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