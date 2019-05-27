Американські індіанці з'їхалися до Массачусетса на щорічний фестиваль. Дійство відкриває літній сезон та присвячене звичаям і традиціям корінних народів США.

Представники різних племен танцюють, співають, виконують свої обряди, обговорюють спільні проблеми та здобутки. Захід проводять уже у 29 і щоразу він збирає тисячі учасників.

"Це добре, щоб підтримувати нашу культуру. Щоби наші діти знали, хто вони і звідки родом. Аби вони могли продовжити її в наступних семи поколіннях, - щоби наші звичаї не зникли", - говорить Гаррі "Яструб", член племені Поканокет.