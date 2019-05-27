Дональд Трамп вручив кубок переможцю чемпіонату із сумо [ Редактировать ]
Дональд Трамп у Японії відвідав чемпіонат із сумо. І став першим серед американських президентів, хто побачив змагання Йокодзуна на батьківщині цього виду спорту.
Як почесному гостеві, Трампу навіть довірили вручити переможцеві кубок. Нині лідер Сполучених Штатів разом із дружиною перебуває у Токіо з чотириденним державним візитом.
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