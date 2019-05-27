Ізраїль розкритикував рекомендацію євреям Німеччини не носити кіпу [ Редактировать ]
В Ізраїлі обурені словами уповноваженого уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Він рекомендував євреям в Німеччині з міркувань безпеки не носити кіпу в публічних місцях.
Адже, за його словами, у ФРН останнім часом послаблюються "стримуючі механізми в суспільстві" і зростає "жорстокість" щодо осіб, які сповідують іудаїзм.
Президент Ізраїля Реувен Рівлін цю рекомендацію назвав "капітуляцією" перед антисемітизмом і визнанням того факту, що євреї знову не можуть почуватися в безпеці на німецькій землі.
по теме
Депутатів Бундестагу закликали визнати Голодомор геноцидом
Петиція на сайті Бундестагу, що пропонує німецьким депутатам визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала необхідну кількість голосів 50 тисяч
В Германии самолет с людьми застрял на дереве (фото)
Небольшой двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева на западе Германии
Зеленский и Меркель провели разговор: что обсудили политики
В пятницу, 24 мая, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разгово
В Израиле из-за пожаров эвакуируют тысячи людей
Из-за природных пожаров, охвативших Израиль, эвакуируют тысячи людей
Тисячолітнє пиво фараонів презентували у Ізраїлі
Пиво фараонів презентували ізраїльські дослідники. Його зварили на основі клітин дріжджів, які знайшли археологи в стародавніх глечиках. У землі дріжджові гриби пролежали п'ять тисяч років