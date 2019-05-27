В Ізраїлі обурені словами уповноваженого уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікса Кляйна. Він рекомендував євреям в Німеччині з міркувань безпеки не носити кіпу в публічних місцях.

Адже, за його словами, у ФРН останнім часом послаблюються "стримуючі механізми в суспільстві" і зростає "жорстокість" щодо осіб, які сповідують іудаїзм.

Президент Ізраїля Реувен Рівлін цю рекомендацію назвав "капітуляцією" перед антисемітизмом і визнанням того факту, що євреї знову не можуть почуватися в безпеці на німецькій землі.