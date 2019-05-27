Верховна Рада розгляне закон про імпічмент президента [ Редактировать ]
Закон про імпічмент президента Верховна Рада розгляне цього тижня.
Спікер Андрій Парубій розповів, що на розгляді цього питання наполягав Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії. Також, Парубій нагадав: за регламентом, глава держави має три дні, аби внести власну версію законопроекту до сесійної зали.
"Під час виборчої кампанії про це неодноразово наголошував іще тоді кандидат в врезиденти Володимир Зеленський. Між першим і другим туром парламент його не розглядав. Але ми дочекались 2 туру, інавгурації. Але парламент не може чекати вічно", - говорить Андрій Парубій, спікер Верховної Ради.
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