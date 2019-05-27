В Ізраїлі масово гинуть рідкісні орли [ Редактировать ]
В Ізраїлі масова загибель орлів. Екологи з'ясували, - нищення птахів - справа рук людини. Місцеві фермери розкидають отруєне м'ясо, аби позбутися хижаків. І цим убивають рідкісних тварин і пернатих. Репортаж Антона Готліба.
Екологи управління з охорони природи звернули увагу, що пристрої для дистанційного стеження - так звані GPS-трекери орлів, нерухомі надто довго. Коли науковці прибули на місце, виявили на Голанських висотах трупи птахів, і лише кілька пернатих були ще живими. Обстеження показало - орлів отруїли.
"На місці ми виявили безліч мертвих птахів, з ознаками отруєння. Один був у важкому стані, ще одного живого ми знайшли трохи пізніше. Цих двох вдалося врятувати, ми вчасно встигли ввести їм протиотруту", - говорить Ехуд Ацуфа, еколог.
Одного з орлів, що вижили, уже відпустили на волю, іншого ще лікують у ветеринарній клініці. Поліція відкрила кримінальне провадження. Затримала підозрюваного - це фермер. Він нашпигував отрутою труп корови, м'ясом якої і отруїлися птахи. Екологи кажуть - випадок не перший, це відбувається кожні кілька років, але такої масової загибелі птахів ще не було.
"Поки це лише підозри, триває розслідування. Причини різні - конфлікти між фермерами, спроби зменшити збитки від нападів диких тварин, наприклад, шакалів. Люди розкидають отруту, не думаючи про наслідки. А вони трапляються ось такі жахливі", - говорить Ехуд Ацуфа, еколог.
За підрахунками вчених, загинуло близько половини популяції птахів на Голанах. Її з великими труднощами відновлювали багато років. Орли в екосистемі відіграють найважливішу роль санітарів, знищуючи хворих тварин, таким чином перешкоджаючи поширенню епідемій. Але найбільша загроза - отрута. Разом з орлами загинули лисиці, шакали, можуть постраждати й інші тварини, навіть люди.
Для відновлення популяції орлів, їх, імовірно, доведеться завозити з-за кордону. Зараз управління з контролю довкілля має намір ініціювати закон, що обмежить або взагалі заборонить використовувати отруту і передбачатиме суворіше покарання його за порушення.
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