В "Опозиційній платформі - За життя" вимагають негайно відновити водопостачання на Донбасі [ Редактировать ]
Негайно відновити водопостачання на Донбасі вимагають в "Опозиційній платформі - За життя".
Про це йдеться у заяві політичної сили. Понад 100 тисяч українців лишилися без води в Бахмутському районі Донецької області через відключення від електрики Артемівської фільтрувальної станції. Причини - борги компанії "Вода Донбасу" перед енергопостачальником.
Сума заборгованості сягнула понад мільярд гривень. Якщо проблему не вирішать найближчим часом, без води можуть лишитися півтора мільйона українців. Більше про цю надзвичайну ситуацію дивіться завтра.
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