Майже півтори тисячі українців занедужали на кір минулого тижня. З них понад 800 діти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Найбільше випадків захворювання у Харківській області.

Спалахи фіксують також у Києві, Хмельницькому та на Тернопільщині. Загалом від початку року майже 51 тисяча українців занедужали на кір. 17 з них померли від ускладнень.