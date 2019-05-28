Рада изменила границы в Донецкой области [ Редактировать ]
Во вторник, 28 мая, Верховная Рада Украины увеличила территорию Бахмутского района Донецкой области, передает корреспондент "РБК-Украина".
После нескольких неудачных попыток народные депутаты поддержали соответствующий проект постановления №8576 "Об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области" 230 голосами.
"Целью проекта постановления является упорядочение административно-территориальных отношений в условиях проведения Операции Объединенных сил на территории Донецкой области и обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах", - указано в пояснительной записке.
В частности, предусматривается изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области. Так, документом увеличивается территория Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово.
Также предусматривается утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара. Таким образом, поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.
Также мы писали о том, что Рада провалила голосование за дополнительный отпуск для участников боевых действий.
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