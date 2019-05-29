Пожизненная дисквалификация: теннисистка из Украины оказалась в центре скандала [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Елена Плоскина получила штраф и пожизненную дисквалификацию за договорные матчи. Об этом сообщает Tennis Integrity Unit (TIU).
В результате проведенного организацией расследования стало известно, что 22-летняя спортсменка, занимающая 821 место в рейтинге ITF, в 2016 году познакомила другую теннисистку с человеком, который предложил заплатить за организацию матча с определенным исходом.
Украинка признана виновной и потому, что, обладая информацией, не стала сотрудничать с TIU в рамках расследования. Кроме пожизненного бана, спортсменку также обязали оплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.
Отметим, что самым высоким рейтингом Плоскиной в WTA было 698-е место в 2014 году.
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