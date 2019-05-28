В Испании прошли аресты футболистов Примеры и Сегунды, а также членов криминальной организации, которые могут быть причастны к проведению договорных матчей. Они подозреваются в незаконных ставках и мошенничестве, сообщает "Сегодня".

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Среди арестованных - завершивший карьеру этим летом полузащитник "Вальядолида" Борха Фернандес, экс-форвард "Лас-Пальмаса" и "Нумансии" Карлос Аранда, хавбек "Уэски" Самуэль Саис, защитник "Депортиво" Иньиго Лопес и бывший защитник мадридского "Реала" Рауль Браво, который считается главарем криминальной группы.

Рауль Браво дважды с "Реалом" выигрывал чемпионат Испании и побеждал в Лиге чемпионов.

Полиция также задержала президента "Уэски" Агустина Ласаосу и главу медицинского штаба клуба Хуана Карлоса Галиндо Ланусу.

Расследование касается подозрительных матчей, проведенных с 2016 по 2018 год. По словам президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса, работа над этим делом велась на протяжении года. "Пока я не могу вам ничего сказать, потому что это секретная информация, и полиция продолжает работу. Это очень болезненная ситуация, которая бьет по клубам. Но самое важное – покончить с коррупцией в футболе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии.