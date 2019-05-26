Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила на грунтовом турнире WTA серии Premier International в Страсбурге, передает "УНН".

Ястремская в своем третьем по карьеру финале WTA встретилась с четвертой сеяной Каролин Гарсией, на счету были победы над Элиной Свитолиной и Мартой Костюк (в четвертьфинале этого Страсбурга). Одесситка выиграла предыдущие два финала, а сегодня продолжила свою абсолютную победную серию - 6:4, 5:7, 7:6 (7:3).

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Во втором сете Даяна вела - 5:3, подавала на матч при счете - 5:4. Но Гарсия выиграла четыре гейма подряд и забрала сет - 7:5. В десятом гейме решающей партии уже Ястремская была вынуждена отыгрываться с матч-болов на собственной подаче. Затем был тай-брейк, который одесситка провела просто безупречно - 7:6 (7:3).

Примечательно, что данный финал стал самым длинным в WTA-туре в этом году - 2:00 и 58 минут.

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