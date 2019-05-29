Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит визит в институты ЕС и НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-службу Администрации президента.

"4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского к институтам Европейского Союза и НАТО в Брюсселе", - сообщили в АП.

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Запланированы встречи Зеленского с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также другими высокопоставленными чиновниками европейских и евроатлантических структур.

В АП отметили, что президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский сделал заявление об освобождении пленных, а также в штабе президента прокомментировали возвращение Саакашвили.