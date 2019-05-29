Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен.

Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего Операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.

В то же время по командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.

Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядке контроля за перемещением через линию соприкосновения.

Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.

"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - отметил Глава государства.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником. А также Зеленский дал гражданство пяти иностранцам.