"Будем действовать быстро и эффективно" - Зеленский про освобождение пленных [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых 8 военнослужащих мотопехотного батальона 53-й ОМБР недавно попали в плен.
Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего Операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило.
В то же время по командования батальона и 53-й омбр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы.
Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядке контроля за перемещением через линию соприкосновения.
Владимир Зеленский отметил, что будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов.
"Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят", - отметил Глава государства.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником. А также Зеленский дал гражданство пяти иностранцам.
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