Смерть горняков под Львовом: Зеленский едет на шахту [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский поедет на шахту "Лесная", что во Львовской области. 29 мая там произошел обвал породы, в результате чего погибли два горняка.
"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе.
В свою очередь МВД Украины сообщило, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте "Лесная".
"Во время проведения спасательной операции на поверхность подняли два тела без признаков жизни", - сказали в полиции.
Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокольского района 48 и 22 годов.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Раньше сообщалось о том, что под Сумами произошло смертельное ДТП. А в Киеве насмерть сбили мужчину.
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