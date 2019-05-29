Президент Украины Владимир Зеленский поедет на шахту "Лесная", что во Львовской области. 29 мая там произошел обвал породы, в результате чего погибли два горняка.

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная" в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь МВД Украины сообщило, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте "Лесная".

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"Во время проведения спасательной операции на поверхность подняли два тела без признаков жизни", - сказали в полиции.

Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокольского района 48 и 22 годов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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