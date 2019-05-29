ЦИК начала регистрацию наблюдателей [ Редактировать ]
В среду, 29 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила 20 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.
По данным Центризбиркома, контролировать избирательный процесс смогут наблюдатели от общественных организаций:
- "Гражданская сеть "ОПОРА",
- "Передовые правовые инициативы",
- "Ассоциация профессиональных политических консультантов",
- "Избирательная платформа "Досвид",
- "Авто Евро Сила",
- "Всеукраинская правозащитная группа "Верховенство права",
- "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный движение батькивщины",
- "Всеукраинское объединение "антикоррупционный рух Украины",
- "Всеукраинское объединение "Наши",
- "ЭКО (экология, культура, образование) Березань",
- "Киев начинается с тебя!",
- "Международный антикриминальный союз",
- "Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году",
- "Независимая страна",
- "Объединения "Народный защитник",
- "Партия николаевцев",
- "Сознательное общество",
- "Центр защиты киевлян!",
- "Центр промышленной экологии",
- "Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы".
Кроме того, ЦИК не позволил иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду общественным организациям "Исследовательский институт развития демократии" и "Молодежная платформа "Будущее".
"Вопрос наблюдения за избирательным процессом не относятся к их уставной деятельности", - отметили в Комиссии.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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