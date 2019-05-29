В среду, 29 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила 20 общественным организациям иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook.

По данным Центризбиркома, контролировать избирательный процесс смогут наблюдатели от общественных организаций:

"Гражданская сеть "ОПОРА",

"Передовые правовые инициативы",

"Ассоциация профессиональных политических консультантов",

"Избирательная платформа "Досвид",

"Авто Евро Сила",

Читайте также Досрочные выборы: в ЦИК упростили смену места голосования

"Всеукраинская правозащитная группа "Верховенство права",

"Всеукраинское объединение "Антикоррупционный движение батькивщины",

"Всеукраинское объединение "антикоррупционный рух Украины",

"Всеукраинское объединение "Наши",

"ЭКО (экология, культура, образование) Березань",

"Киев начинается с тебя!",

"Международный антикриминальный союз",

"Мониторинговая миссия за выборами в Украине в 2019 году",

"Независимая страна",

"Объединения "Народный защитник",

"Партия николаевцев",

"Сознательное общество",

"Центр защиты киевлян!",

"Центр промышленной экологии",

"Центр профессиональной и трудовой реабилитации инвалидов судебной системы".

Кроме того, ЦИК не позволил иметь официальных наблюдателей на выборах в Раду общественным организациям "Исследовательский институт развития демократии" и "Молодежная платформа "Будущее".

"Вопрос наблюдения за избирательным процессом не относятся к их уставной деятельности", - отметили в Комиссии.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.