Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро, щойно будуть виконані всі необхідні вимоги.

У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данієльсон. І додав - з боку ЄС затримки із другим траншем немає. Питання лише в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо макрофінансування.

Зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також, забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.

