Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро [ Редактировать ]
Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро, щойно будуть виконані всі необхідні вимоги.
У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данієльсон. І додав - з боку ЄС затримки із другим траншем немає. Питання лише в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо макрофінансування.
Зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також, забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.
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