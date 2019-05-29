В Разведывательном управлении министерства обороны США заподозрили Россию в проведении низкоуровневых ядерных испытаниях, что противоречит международной ядерной сделке.

Американский генерал Роберт Эшли во время форума посвященном контролю вооружений в Институте Гудзона заявил, что убежден в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается последовательного моратория на ядерные испытания, которые бы можно было назвать соответствующими стандарту "нулевого результата", - отметил Эшли.

Он также добавил, что в РФ есть мощности для проведения низкоуровневых ядерных испытаний, которые "выходят за пределы "нулевого результата", установленные Договором о запрещении ядерных испытаний".

Ранее сообщалось, что в Нацгвардии испытали американский гранатомет. Кроме того, на днях Украина испытала ракетный комплекс "Нептун".