Россию заподозрили в проведении ядерных испытаний [ Редактировать ]
В Разведывательном управлении министерства обороны США заподозрили Россию в проведении низкоуровневых ядерных испытаниях, что противоречит международной ядерной сделке.
Американский генерал Роберт Эшли во время форума посвященном контролю вооружений в Институте Гудзона заявил, что убежден в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается последовательного моратория на ядерные испытания, которые бы можно было назвать соответствующими стандарту "нулевого результата", - отметил Эшли.
Он также добавил, что в РФ есть мощности для проведения низкоуровневых ядерных испытаний, которые "выходят за пределы "нулевого результата", установленные Договором о запрещении ядерных испытаний".
Ранее сообщалось, что в Нацгвардии испытали американский гранатомет. Кроме того, на днях Украина испытала ракетный комплекс "Нептун".
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