Володимир Гройсман поділився досвідом на форумі юних політиків "Державотворці в дії" [ Редактировать ]
150 молодих людей із усієї України беруть участь у Форумі "Державотворці в дії"..Це програма особистого і професійного розвитку для людей віком від 18 до 25 років, які хочуть працювати в державному секторі.
Навчання відбуватиметься в три етапи, одним із яких стане стажування в центральних органах виконавчої влади та громадських організаціях. Захід проводять у столиці вже вдруге за ініціативи міністерства молоді й спорту.
Про свій досвід роботи в політиці на зорі кар'єри розповів і прем'єр-міністр Володимимр Гройсман. Адже свого часу був наймолодшим міським головою в Україні.
"Я думаю, який би у нас з вами не був вік, чим би ми не займались, ми хочемо жити в європейській, в демократичній, європейській за стандартами життя країні. Але насправді ми розуміємо, що держава - це дуже складний механізм, і дуже складна система. Вона є дуже консервативною, дуже бюрократичною, дуже складною, і саме головне - в державі є величезна проблема - це ухвалення швидких і якісних рішень. І по великому рахунку цю систему треба змінити", - Володимимр Гройсман, прем'єр-міністр України.
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