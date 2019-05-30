В Баку на "Олимпийском стадионе" состоялся финал Лиги Европы, в котором сошлись лондонские "Челси" и "Арсенал".

Первый тайм команды провели не особо активно, атаки были крайне осторожными. Тем не менее, Джака удалось пробить в перекладину издали, что стало самым опасным моментом в первой половине игры.

Зато уже в начале второго тайма "Челси" вышел вперед - после подачи из центра Жиру пробил в падении головой. Вскоре "аристократам" удалось забить второй гол, когда Педро из центра штрафной пробил низом. Затем счет до разгромного довел Азар, реализовав пенальти. Эмери решил поменять что-то в игре и выпустил Ивоби, который тут же один гол отыграл шикарным дальним ударом. Но и на это "Челси" ответило быстрым голом.

Напомним, что после провального сезона в Серии А "Милан" остался без тренера, а экс-игрока "Реала" задержали за договорные матчи.