Кто победил в финале Лиги Европы: результаты матча [ Редактировать ]
В Баку на "Олимпийском стадионе" состоялся финал Лиги Европы, в котором сошлись лондонские "Челси" и "Арсенал".
Первый тайм команды провели не особо активно, атаки были крайне осторожными. Тем не менее, Джака удалось пробить в перекладину издали, что стало самым опасным моментом в первой половине игры.
Зато уже в начале второго тайма "Челси" вышел вперед - после подачи из центра Жиру пробил в падении головой. Вскоре "аристократам" удалось забить второй гол, когда Педро из центра штрафной пробил низом. Затем счет до разгромного довел Азар, реализовав пенальти. Эмери решил поменять что-то в игре и выпустил Ивоби, который тут же один гол отыграл шикарным дальним ударом. Но и на это "Челси" ответило быстрым голом.
Напомним, что после провального сезона в Серии А "Милан" остался без тренера, а экс-игрока "Реала" задержали за договорные матчи.
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