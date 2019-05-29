Фото: Uefa.com

1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится второй в истории общеанглийский финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Арбитр встречи - Дамир Скомина (Словения). Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

Обе команды провели сумасшедший сезон в еврокубках и достойны поднять над головой заветный трофей. Для "шпор" выход в финал и вовсе историческое достижение, в то время как "мерсисайдцы" попытаются уже в шестой раз стать чемпионами Европы.

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По мнению букмекеров, именно у "Ливерпуля" больше шансов на победу в матче. На победу подопечных Юргена Клоппа принимают ставки с коэффициентом 1.96, успех "Тоттенхэма" оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи - 3.55.

История последних противостояний "Тоттенхэма" и "Ливерпуля":



31.03.2019 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

15.09.2018 "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1:2 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

04.02.2018 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:2 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

22.10.2017 "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 4:1 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

11.02.2017 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:0 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)

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