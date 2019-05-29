Финал Лиги чемпионов: прогноз букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" [ Редактировать ]
Фото: Uefa.com
1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде состоится второй в истории общеанглийский финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем". Арбитр встречи - Дамир Скомина (Словения). Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
Обе команды провели сумасшедший сезон в еврокубках и достойны поднять над головой заветный трофей. Для "шпор" выход в финал и вовсе историческое достижение, в то время как "мерсисайдцы" попытаются уже в шестой раз стать чемпионами Европы.
По мнению букмекеров, именно у "Ливерпуля" больше шансов на победу в матче. На победу подопечных Юргена Клоппа принимают ставки с коэффициентом 1.96, успех "Тоттенхэма" оценивают в 4.10. Ничейный результат встречи - 3.55.
История последних противостояний "Тоттенхэма" и "Ливерпуля":
31.03.2019 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:1 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)
15.09.2018 "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 1:2 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)
04.02.2018 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:2 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)
22.10.2017 "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 4:1 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)
11.02.2017 "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2:0 (Чемпионат Англии, Премьер-лига)
Читайте также: "Челси" готов продать полузащитника за 130 млн евро, а Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии.
по теме
"Манчестер Сити" исключат из еврокубков
"Горожане" могут серьезно поплатиться за финансовые махинации
"Барселона" уволила главного тренера
"Барселона" решила уволить главного тренера команды Эрнесто Вальверде
Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии
Тренер "селесао" отреагировал на удар бразильским игроком болельщика
"Реал" оформил громкий трансфер
"Королевский клуб" значительно усилил атакующую линию
"Челси" установил исторический рекорд в Лиге Европы
Лондонскому клубу покорилось невероятное достижение