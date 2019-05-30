Співак та кіноактор Михайло Хома (Дзідзьо) поділився історією свого народження з учасниками VIII Національного молитовного сніданку України 30 травня.

Михайло розповів, що його могло б не бути. Лікарі радили його мамі зробити аборт. Вона отримала сильні опіки і коли вже планували операцію з пересадки шкіри, з’ясувалося, що вона була вагітною на другому місяці. Незважаючи на всі найстрашніші прогнози - вона відмовилася від операції, антибіотиків та обезболюючих та твердо вирішила народжувати.

Дзідзьо розчулив зал своєю історією та закликав українців не робити аборти.

"Не можна робити абортів, треба давати життя!"- проголосив Дзідзьо.

За словами організаторів, історія народження Михайла Хоми дуже щира і стала підтримкою для багатьох людей".

"Цього року Молитовний сніданок приурочений Року сім'ї. Нажаль, в Україні відсутній інститут, який би займався питаннями родини, сімейних цінностей. При цьому статистика сьогодення жахає: 65% українських пар розлучається, понад 80% дітей виховується в неповних родинах, щодоби внаслідок абортів вбивають близько тисячі дітей" - розповів координатор Моитовного сніданку Павло Унгурян.