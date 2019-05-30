Борис Джонсон досі не прокоментував звинувачення в обмані громадськості. Політику передали позов до суду за неправдиві заяви напередодні референдуму з "Брекзиту". За це йому загрожує довічне ув'язнення.

Чим унікальна ця справа? - розповість Світлана Чернецька з Лондона.

І вранці, і ввечері, під його будинком - багато журналістів. Борис Джонсон і досі відмовчується щодо перспективи провести все життя за гратами.

"Містер Джонсон, ви зізнаєтеся, що зумисне ввели в оману громадськість? Ви маєте що сказати?"

Зазвичай, балакучий екс-мер Лондона - зараз - ані пари з вуст. Тим паче, що незабаром йому доведеться розплачуватися за необережні висловлювання. Три роки тому він запевняв, що Британія щотижня виплачує Брюсселю 350 млн. фунтів за членство в ЄС - цей аргумент став одним із основних для перемоги ідеї "Брекзиту". Та виявилося, що сума є втричі меншою.

Ця справа багато в чому унікальна. Дуже рідко високопосадовців змушують відповідати не за вчинки, а за заяви. Це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дебатів у країні.

Якби Джонсон був просто політиком - його було б складно притягнути до відповідальності. Але на той час він обіймав державну посаду - був мером Лондона. Тож підпадає під звинувачення у несумлінному виконанні обов'язків на посаді. А воно є дуже серйозним і максимальне покарання - довічне ув'язнення.

"Це подання демонструє першу спробу в юридичній історії Англії - застосувати кримінальне право для регулювання змісту та якості політичних дебатів. Це, очевидно, не є функцією кримінального права".

Адвокати Джонсона наполягають - він ні у чому не винен. Мовляв, справу ініціював противник "Брекзиту", який намагається заблокувати вихід країни з ЄС. Втім, позивач - бізнесмен Маркус Болл запевняє: справа не в "Брекзиті", а у свідомому розповсюдженні брехні видатним політиком. Утім, Бориса Джонсона підтримують його колеги з парламенту. Вони попереджають про утиски свободи слова та демократії.

"Причина цього позову очевидна - адже він високопосадовець. Це політично вмотивована справа - щоб скасувати результати референдуму з "Брекзиту". Такі випадки трапляються в тоталітарних країнах, де політичних опонентів засуджують за допомогою фіктивних правових механізмів", - заявив Джейкоб Різ-Могг, депутат парламенту Великої Британії.

Дату попередніх слухань у цій справі поки не призначили. І сам Борис Джонсон наразі продовжує політичну діяльність. Він все ще залишається претендентом на посаду прем'єр-міністра. І відкликати свою кандидатуру не збирається.