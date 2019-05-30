Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировал 50 организаций в качестве наблюдателей [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 30 мая дала разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Во время заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 30 общественным организациям.
"Таким образом, на 30 мая 2019 года Комиссия предоставила разрешение 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - сказано в сообщении.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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