Стали известны имена первых 10 претенденток на титул "Мисс Украина 2019". Всего же, по словам представителей оргкомитета конкурса, за главную корону страны будут сражаться 50 красавиц из разных городов Украины.

Директор конкурса Мисс Украина Виктория Киосе также поделилась небольшим секретом и сказала, что в планах организаторов сделать публичную презентацию этой самой 50-ки лучших.

"Могу сказать, что такого формата презентации 50-ки финалисток Украина еще не видела. Но мы хотим, чтобы на всех этапах конкурса была максимальная честность и прозрачность отборочного процесса", - отметила она.

Все имена участниц конкурса Мисс Украина общественность узнает 25 июня.

Добавим, что в числе прочих в топ-10 есть кандидатура украинской актрисы, модели Елизаветы Василенко, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Школа".

Первая десятка претенденток на участие в национальном конкурсе красоты "Мисс Украина 2019":

Ранее участница конкурса "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре громкого скандала.