У Берлінському зоопарку народилася трійня рідкісних золотистих такінів. Про це повідомляє прес-служба звіринця.

Дитинчата - два хлопчики і дівчинка разом з батьками зацікавлено досліджують усе довкола.

Золотисті такіни перебувають під загрозою зникнення, тож занесені в міжнародну червону книгу. Цей вид водиться в бамбукових лісах на висотах від 2 до 4,5 тисяч метрів - зокрема, в горах північного сходу Індії, Тибету, Непалу та Китаю. Про існування китайських такінів стало відомо лише 1911 року.