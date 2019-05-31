У Берлінському зоопарку народилися рідкісні золотисті такіни [ Редактировать ]
У Берлінському зоопарку народилася трійня рідкісних золотистих такінів. Про це повідомляє прес-служба звіринця.
Дитинчата - два хлопчики і дівчинка разом з батьками зацікавлено досліджують усе довкола.
Золотисті такіни перебувають під загрозою зникнення, тож занесені в міжнародну червону книгу. Цей вид водиться в бамбукових лісах на висотах від 2 до 4,5 тисяч метрів - зокрема, в горах північного сходу Індії, Тибету, Непалу та Китаю. Про існування китайських такінів стало відомо лише 1911 року.
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