Массовые обыски крымских татар: Денисова рассказала шокирующие условия содержания [ Редактировать ]
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с адвокатами и родственниками крымских татар, задержанных после массовых обысков в оккупированном Крыму. Об этом Денисова сообщила в Facebook.
Так, утром состоялась встреча омбудсмена с адвокатами Эдемом Семедляевим, Айдером Азаматовым, Назимом Шейхмамбетовим, Дамиром Ммнадмровым, Рустемом Кемировим, правозащитницей Марией Томак и женами и матерью крымских татар из так называемой группы 24 - задержанных в апреле-марте после массовых обысков в оккупированном Крыму. Сейчас их содержат в четырех разных СИЗО Ростовской области, еще один находится в СИЗО Симферополя.
"По информации адвокатов, условия содержания их подзащитных не соответствуют нормам, кроме того, нарушаются их религиозные права", - написала омбудсмен.
Денисова отметила, что уже обратилась к Уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, чтобы она приняла меры для обеспечения граждан Украины надлежащими условиями содержания.
Кроме того, она заявила о намерении обращаться в Европейский комитет по предупреждению пыток относительно нарушения прав крымских татар.
Защитники также рассказали об ухудшении состояния здоровья подзащитных.
"Так, на последнем судебном заседании по продлению меры защиты, 60-летний Сервер Газиев не мог сам вставать, и адвокаты ходатайствовали, чтобы он отвечал сидя. У другого крымского татарина - Джемиля Гафарова вообще риск отказа почек", - отметила Денисова.
Она добавила, что будет обращаться к Москальковой, чтобы всем им безотлагательно оказали медпомощь.
"Обязательно буду обращаться к представителям дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ, чтобы они следили за ходом судебных процессов над нашими гражданами", - добавила омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Денисова назвала причину бунта в колонии Одессы, а также Зеленский обратился к крымским татарам.
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