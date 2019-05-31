Зеленский назначил членов СНБО: кто вошел в состав [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 31 мая, утвердил новый состав Совета по национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Главой СНБО является Зеленский.
А в новый состав входят:
- первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Иван Баканов,
- глава АП Андрей Богдан,
- секретарь СНБО Александр Данилюк,
- министр финансов Оксана Маркарова,
- замглавы АП Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка,
- начальник Генштаба Руслан Хомчак.
Из состава СНБО исключены экс-глава АП Игорь Райнин, экс-глава СНБО Александр Турчинов, Экс-глава Генштаба Виктор Муженко и министр информполитики Юрий Стець.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил главного следователя СБУ. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.
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