5 років війни і нині у полоні бойовиків та в російських тюрмах - 250 українців. Кілька сотень людей - родичі заручників, правозахисники та активісти вийшли на марш з вимогою прискорити звільнення в'язнів.

Для цього, на думку активістів, потрібно запровадити посаду уповноваженого президента з питань звільнення заручників, підтримати законопроект про статус заручника, а також про кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.