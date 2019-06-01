Родичі військовополонених вимагають прискорити звільнення заручників [ Редактировать ]
5 років війни і нині у полоні бойовиків та в російських тюрмах - 250 українців. Кілька сотень людей - родичі заручників, правозахисники та активісти вийшли на марш з вимогою прискорити звільнення в'язнів.
Для цього, на думку активістів, потрібно запровадити посаду уповноваженого президента з питань звільнення заручників, підтримати законопроект про статус заручника, а також про кримінальну відповідальність за злочини проти людяності.
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