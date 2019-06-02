В США умер кот по кличке Лео, снявшийся в киноадаптации романа Стивена Кинга "Кладбище домашних животных". Об этом на странице животного в Instagram сообщил его хозяин.

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По его словам, кот умер от артериальной тромбоэмболии (ATE), также известной как "седловой тромб" - врожденный порок сердца, к которому склонна порода мейн-кун.

"С глубокой скорбью сообщаю вам о том, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и пушистая семьи. Пусть его звезда сияет ярко", - написал в Instagram хозяин кота.

Ранее сообщалось, что пес-хакер случайно "взломал" телефон хозяйки.